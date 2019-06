Kui sageli tuleks osta pesu?

Kui tihti tuleks uut pesu osta?

Rinnahoidjate ja aluspükste eluea mõõtmisel on vaja mõelda mõningatele teguritele. Üldjuhul ja ka tööstusstandardeid arvestades tuleks aluspesu sortimenti värskendada iga kuue kuu tagant. Siiski on oluline ka jälgida, kui sageli sa aluspesu vahetad ja rinnahoidja puhul sõltub kõik sellest, kui sageli sa seda kannad. See, kui palju sul neid on, pole oluline.

Kuidas ma tean, et nüüd on aeg pesu uuendada?

Püksid kipuvad pikaajalisel kasutamisel välja venima ja tuhmuma. Kui sa tunned, et nad ei istu enam nii hästi kui enne, siis on aeg need minema visata. Rinnahoidja aegumist võib olla raskem jälgida, sest naised kipuvad ostma vales suuruses rinnahoidjat.

Poes käies küsi kindlasti nõu klienditeenindajalt, kes aitab sobiva suuruse välja valida. Rinnahoidja kinnitamisel tuleks jälgida, et konks kinnituks kõige lähema haagi külge, sest kui rinnahoidja aja jooksul venima hakkab, saab haagi kaugust vahetada. Kui oled juba kõige tagumise haagini jõudnud ja ikka on rihmad välja veninud, lõtvunud, tuhmunud või kui sa lihtsalt ei tunne ennast selles enam hästi, on õige aeg uus rinnahoidja osta.

Kuidas pesu hooldada?

Kindlasti tuleks pesu pesta eraldi kotis, pisut jahedama või siis leigema veega. Kasutada tuleks ka õrnemat puhastusvahendit ja võimalusel eelistada käsitsi pesemist. Samuti soovitatakse pesu enne 45-minutit leotada ja seejärel hoolikalt loputada. Veel parem oleks pesu enne kuivama asetamist panna rätiku peale, et üleliigne vesi ära imenduks. See pikendab eluiga ja aitab pitsidel ning kangal kauem vastu pidada.