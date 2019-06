Millised kõhklused võivad tekkida enne kokkukolimist ja kuidas neid vältida?

Te olete oma suhtes suure sammu edasi astunud ja sellega harjumine ning kohanemine võtabki pisut aega, seega ärge laske ennast sellest heidutada. Eksperdid ütlevad, et need viis kartust on kokkukolimise juures kõige rohkem muretsema panevad. Kuidas siis nendega toime tulla?

1. Kas teie suhe areneb õiges tempos?

«Pärast kokkukolimist märgivad paljud paarid, et neil on kahtlusi suhte edenemise suhtes,» ütleb psühhoterapeut Christine Scott-Hudson. «Iga partner võib tunda alguses, et suhe liigub edasi kuidagi ebakindlalt, sest üks tahab võib olla tempot pisut maha tõmmata, aga teisele meeldib just kiire areng.» Kui veedate päevas 24/7 koos aega, siis võite olla teatud teemade suhtes palju tundlikumad kui varem, näiteks kihlumine, abiellumine ja lapsed. Seetõttu, kui on tekkinud muresid või kõhklusi suhte kulgemise osas, siis rääkige sellest omavahel, alati leidub mõni lahendus, vahendab brit.co.

2. Kuidas rahaliselt toime tulla?

Partneriga kokkukolimine tekitab ka palju elevust, kuid mitte alati pole kõik nii roosiline, eriti, kui asi puudutab raha. Võib olla eelnevalt ei pööranud te sellele erilist tähelepanu ja majandamine polnud teie jaoks probleem, aga uut eluetappi alustades võivad teatud ebakindlused selles osas tekkida, mis muudavad teie edaspidise majandamise pisut keerulisemaks.

Maple Holisticsi tervisespetsialist ja suhtekorraldaja Adina Mahalli soovitab sellise probleemi puhul võimaluse korral pöörduda kellegi targema poole, näiteks finantsjuhi poole, kes õpetab teile, kuidas edukalt majandada. Kui te sinna minna aga ei soovi, siis koostage eelarvetabel ja pange kõik kulud kirja. Nii omate ka ise raha üle paremat kontrolli.

3. Kas ma suudan uue režiimiga kohaneda?

Enne kokkukolimist on partner sulle kallis ja vahepeal võib olla ka pisut tüütu, aga kokku kolides võite hoopis avastada, et endised lõbusad tegevused on muutunud tüütuks ja ärritavaks. Üheskoos elamine tähendab, et peate partneriga oma tegemisi jagama ja plaanidest teavitama. Seda tehes püsib teie suhe tugevana ja suhtlemine on oluliselt mugavam. Rääkige teineteisega, kui midagi on hakanud teid häirima, nii väldite tekkivaid konflikte. See on parem kui kogeda pärast partneri pahameelt ja pettumust.

4. Mis saab siis, kui hakkame ennast tundma toakaaslastena?

Kui te pärast kokkukolimist tunnete, et romantilisi hetki on teie vahel vähesemaks jäänud, siis ärge sattuge paanikasse, seda tuleb ette. Suhteekspert Rori Sassoon ütleb, et toakaaslase tekkimise sündroomi saab vähendada tõsise vastastikuse tööga. «Mõlemad peate üksteisega suhtlema ja välja selgitama, kuidas sellest olukorrast välja tulla. Omavaheline koostöö on kõige olulisem,» ütleb Sassoon.

5. Mis saab siis, kui partner hakkab mu veidrusi vihkama?