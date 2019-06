Kõik, mida pead teadma puu- ja köögiviljade pesemisest

Eelkõige tuleks puu- ja köögiviljade pesemisega hoolikas olla sellepärast, et paljud viljad on pritsitud erinevate pestitsiididega, mis ei mõju meie tervisele hästi.

Toitumisspetsialist Karina Heinrich ütleb, et vilju tuleks pesta ka sellepärast, et kaitsta end toidumürgituse eest. Ameerika Ühendriikide Toidu- ja ravimiameti sõnul kannatavad iga aasta ligikaudu 48 miljonit inimest saastunud toidu söömise tagajärgede käes. «Eesmärk on pesta vilju piisavalt hästi, et eemaldada bakterid ja ennetada haigusi, nagu näiteks kolibaktereid,» sõnab Heinrich.