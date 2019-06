Milline on parim vanusevahe armastuses?

Milline on täiuslik paaride vanusevahe? Saksa veebiportaal Parship pühendus sellele küsimusele ja tegi küsitluse koostöös turu-uuringute instituudiga INNOFACT AG, milles osales tuhat inimest vanuses 18 kuni 65 eluaastat.

Selgub, et mis puudutab vanusevahet, siis poleks pooltel meestest midagi endast noorema partneri vastu, kuid naised eelistavad seevastu vanemaid kallimaid.

Saksa mehed soovivad pigem nooremat partnerit. 55 protsendil ei ole midagi selle vastu, et olla suhtes ise vanem pool. 30 protsenti meestest peab ühe- kuni viieaastast vanusevahet optimaalseks, 18 protsendi jaoks võib partner olla kuus kuni kümme aastat noorem.

Enamik naisi eelistab seevastu küpsemaid mehi. 38 protsenti naistest on huvitatud endast vanemast mehest, 27 protsendi jaoks on ideaalne vanusevahe üks kuni viis aastat, kümne protsendi küsitletute jaoks on selleks kuus kuni kümme aastat.