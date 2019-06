Kas päevitamine põletab kaloreid? Vastus võib sind üllatada!

Soojuse reguleerimine ja ainevahetus

Inimesed, nagu kõik imetajad, on endotermilised või soojaverelised, mis tähendab, et nad reguleerivad oma kehatemperatuuri sisemiste mehhanismide kaudu. Kui keha tunneb, et on liiga kuum või liiga külm, algatab ta meetmeid oma temperatuuri reguleerimiseks, näiteks külma puhul värisemine või sooja puhul higistamine. Teised füüsilised reaktsioonid soojale temperatuurile hõlmavad lihaste lõõgastamist, adrenaliini tootmise vähenemist ja ainevahetuse kiiruse vähenemist.

Ainevahetus on protsess, mille käigus keha muudab toidu energiaks ja varustab seda energiat rakkudega. See energia võib tulla nii söögikorrast kui ka hoopis keharasva säilitatavatest reservidest. Vajalik energia sõltub kehalise aktiivsuse tasemest, kuid ülejäänud keha tarbib põhifunktsioonide säilitamiseks veel minimaalset energiat.

Kui keha on soe ja puhkab, langeb ainevahetuse kiirus madalale tasemele, mis tähendab, et keha tarbib vähem kaloreid. Kuna päevitamine tähendab päikese käes lebamist, siis kulub väga vähe kaloreid. Seega pole päevitamine just eriti tõhus tegevus kalorite põletamiseks, pigem tehke selle asemel midagi aktiivsemat.

Rasva põletamine

Kuigi päikeselt tulev kiirgus ei ole just kõige tõhusam viis kalorite hävitamiseks, on siiski leitud, et päikeselt tulev valgus aitab rasva põletada. 2017. aasta novembris avaldatud teadusaruannetes jõuti järeldusele, et päikeselt tulev sinine valgus aitab vähendada naha pinnal asuvaid rasvarakke.

Teadlased märkisid ka, et selles valdkonnas tuleb teha rohkem uuringuid, ning nad ei tea veel, kui intensiivne peab olema päikesekiirgus, et see protsess aktiveeruks. Veel ei soovitata oma jõusaalitreeninguid rannas päevitamisega asendada.

Päevitamine ja muud tervisetegurid