Geniaalne huulepulgatrikk staarmeikarilt

«Troonide mängu» staar Emilia Clarke kiitis Instagrami-kontol enda meigikunstnikku Jillian Dempseyt, kellel oli tagataskus üks parimaid huulepulganippe, mis aitab värvil paigal püsida, et see huulevagudesse ega suunurkadesse rändama ei läheks.

Võlusõnaks on «kuivatuspaber» ehk puudripaber, mille esmane eesmärk on ikka olnud läikiva näo matistamine ja rasu ohjeldamine. Sama otstarve on tal ka kriisiolukorras juustele, kuna õhuke paber imab rasu ja vedelikud endasse.