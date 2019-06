Kuidas käituda, kui tunded üle pea kokku löövad?

Mis toimub meie ajus, kui vihastame? Kui väga palju lihtsustada, võime öelda, et inimesel pole mitte üks, vaid kolm aju: seljaaju hoiab meid elus, emotsionaalne aju tunneb ning ratsionaalne aju mõtleb ja õpib. Rahu ja tasakaalu olukorras töötavad kõik aju osad kooskõlaliselt, ent on olukordi, kus ühel neist on domineeriv roll.