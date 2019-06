AirBaltic tutvustas uut ettetellitavat menüüd

Neljapäeval Tallinna Lennujaamas peetud pressikonverentsil ütles AirBalticu juhatuse esimees Martin Gauss, et on mitu põhjust tähistada — esiteks on lisatud palju uusi lennuliine ja teiseks on valminud uus toidukontseptsioon. «Pardal oleks päris igav olla ilma toiduta,» muigas juhatuse esimees.