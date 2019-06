Kuidas kuumalaine ajal toituda?

Toitumisterapeut Kerry Torrens jagab nõuandeid, mida kuuma ilmaga süüa ja juua.

Enamasti soovitatakse päevas juua 6-8 klaasi vett. Vedeliku alla kuuluvad ka erinevad magusad joogid, kuid nendega on suure suhkrusisalduse tõttu oluline piiri pidada.

Kuuma ilma puhul tuleks tavapärast vedeliku tarbimist suurendada, sest me higistame ja kaotame rohkem vedelikku. Spetsiifiline vajadus sõltub inimese vanusest, organismist, füüsilisest aktiivsusest ja ka välistest teguritest, nagu õhutemperatuur ja -niiskus.

Liigse vedeliku tarbimise pärast enamasti muretsema ei pea, sest see on toitumisterapeudi sõnul üsna ebatõenäoline.

Mida süüa?

Toitumisterapeut tuletab meelde, et osad toiduained sisaldavad rohkem vett kui teised, kuid üldiselt omastame toiduga ligikaudu 20-30 protsenti vett.

Suure veesisalduse tõttu on kuuma ilmaga hea süüa näiteks maasikaid, kurki, kabatšokki, sellerit, lehtsalatit ja melonit. Soojadest toitudest tasub valmistada näiteks suppi, hautist ja putru, millele tuleb leida lihtsalt suvisemad koostisosad.

Ettevaatust jäätise ja külmade jookidega!

Kuigi kuuma ilmaga võivad jäätis ja külm karastusjook tunduda igati loogilise valikuna, teevad need tegelikult rohkem kahju kui kasu. «Külmad toidud ja joogid võivad tekitada ajutise jahutava efekti, kuid see on väga lühiajaline,» selgitab Kerry. Põhjus peitub selles, et organism peab külma toidu ja joogi normaaltemperatuurile viimiseks rohkem tööd tegema, mis tähendab, et sul võib hakata palavam kui enne.

Kuum jook on hea valik

Kuuma joogi valimine kuumal suvepäeval võib tunduda äärmiselt ebaahvatlev, kuid mõjub tegelikult organismile hästi. «Kuumad joogid tõstavad kehatemperatuuri ja see paneb omakorda organismi ennast jahutama, nii et hakkad rohkem higistama,» selgitab toitumisterapeut. Kaval valik on ka vürtsine toit, mis annab ainevahetusele hoogu ja soodustab higistamist. Higistamisel on jahutav efekt.

Mida vältida?

Kuuma ilmaga on targem mööda vaadata toitudest, mida on raske seedida, näiteks kõrge valgu-, suhkru- ja kiudainesisaldusega toidud. Kui tahad väga liha süüa, tasub eelistada tsitruselist marinaadi, mis muudab valgu seedimise kergemaks.

Kui su isu pole kuumal suvepäeval tavapärane, ole mureta. Sa ei ole üksi. «Hooajalised muutused, sealhulgas temperatuur ja päevavalguse hulk mõjutavad meie isu,» sõnab Kerry. «Suvel kipub meie isu olema väiksem, eriti, kui on palav. Üks põhjus on see, et keha püüab toidu seedimise arvelt hoida kehatemperatuuri madalamal.