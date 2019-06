Viis märki, et su värske suhe liigub liiga kiirelt

Insiderile annab nõu New Yorki suhtenõustaja Rachel Sussman, kes kinnitab, et on teatud märgid, mis viitavad – on aeg võtta samm tagasi ja hoog maha. «Me peaksime võtma aega, et inimest tundma õppida ning tegema kindlaks, kas ta ikka on see, kellena paistab,» ütleb Sussman, lisades, et usaldus teenitakse välja ajaga ja kogemustega, kiirustamine aga ei anna võimalust usaldusel kasvada.

Siin on märgid, mis viitavad, et liigute liiga kiiresti.

Teil on ühe nädala jooksul mitu kohtingut

Kohtingutel käimine on tore viis inimest tundma õppida, aga küll teeb küllale liiga. «On oluline, et sul oleks aega ka juhtunut analüüsida ja sellele inimesele mõelda, teda isegi igatseda,» ütleb nõustaja. Kohting nädalas on piisav.

Sa ei suuda tundigi vastu pidada, ilma talle sõnumit saatmata

Pidevas kontaktis olemine on samuti märgiks liigsest kiirustamisest. Ära karda saata vähem sõnumeid. Teisalt aga – kui sa tunned, et pead olema inimesega pidevalt kontaktis, sest muidu kaotaks ta sinu vastu huvi, siis peaksid hoolega oma suhte üle järele mõtlema.

Sa juba kohtusid tema vanematega

Vanemate ja sõpradega kohtumine on oluline osa uuest suhtest, kuid selle liiga varajane toimumine on ohumärk. Enne vanematega kohtumist peaksite te omavahel olema selgeks saanud, milline suhe teil on. Üldiselt ei tohiks see juhtuda enne kolme kuud.

Sa just lõpetasid eelmise suhte

Ka see on selge märk, et peaksid hoogu maha võtma. Pole olemas kindlat aega, mis peaks jääma kahe suhte vahele, aga sa peaksid aru saama, miks suhe lõppes ja sellega rahu tegema, samuti lahendama kõik tunded seoses eksiga, olu need positiivsed või negatiivsed.

Te arutate suurte elutähtsate otsuste üle