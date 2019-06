7 suvist tegevust, mis aitavad ka kaloreid põletada

Kayakisõit on suvel mõnus ettevõtmine, mida nautida. Kayakisõit põletab rohkem kui 200 kalorit iga tunni kohta. Lisaks teeb see head tsinu ülakehale ning südame- ja seljalihastele.

Snorgeldamine on tegevus, kus lööb kaasa kogu keha, tänu sellele põlevad kiiresti ka kalorid. Sarnaselt paljudele veepõhistele harjutustele on snorgeldamisel hea mõju liigesvalule, jäikusele ja isegi vigastustele. Iga veealune liigutus, olgu see siis töö käte, selja või jalgadega, sunnib see sinu liigeseid tihedalt vastu vett suruma, mis tagab hea vastupidavuse.