Meil on olnud mitu kodu. Üks periood elus oli selline, et kolisime mõne aasta jooksul koguni mitu korda, no ei saanud kuidagi leitud seda õiget kodu. Just siis, kui saime end justkui paika ja olime just otsustanud, et nüüd küll oli viimane kord kolida, andis elu ette just sellise unistuste kodu, mis sundis jälle... kolima.