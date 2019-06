LUGEJAMÄNG! Kirjuta meile oma suveseiklusest ja võida 120 euro väärtuses kinkekott

Ootame suviste mälestustega kirju märksõnaga «suveseiklus» aadressile sobranna@postimees.ee kuni 21. juunini (k.a). Milline on olnud sinu kõige erutavam suvi? Millised soojad õhtud on vajutanud su mällu kustumatu mälestuse? Kas on ehk mõni seiklus, mis oli nii pöörane, et paneb senini põsed õhetama - aga ehk on mõni, mida tahaks parema meelega suisa unustadagi? Meil kõigil on selliseid lugusid, kindlasti on sulgi neid! Jaga neid meie ja lugejatega!