Eesti mehed tunnistavad oma vigu: enamikes asjades on naised meestest pädevamad

Riho (36): «Muidugi on ette tulnud - mul pole kunagi oma vigade tunnistamine probleemiks olnud. Kuid mul on jäänud mulje, et nii minu praeguses suhtes kui ka eelnevatel partneritel on olnud oma vigu raske tunnistada. Ehk sellepärast ongi jäänud mulje, et naisel on alati õigus - mees ei taha tühjast tülli minna ja tunnistab omaks selle, mida ta pole öelnud või teinud, ja seda lihtsalt üldise kodurahu huvides.»

Rait (35): «Tõde on alati valus kuulda, kuid mida vanemaks ma saan, seda rohkem olen ma eksimustest õppinud ning võtnud neid kui paratamatut inimlikku rumalust. Seega mul ei ole oma vigade tunnistamisega probleeme. Iseasi, kas ma kahetsen või sellest midagi õpin. Arvan, et siin ei ole vahet, kas tegu on mehe või naisega - eksivad kõik. Kui tihti tuleb ette, et naistel on õigus? Oleneb naisest! Mõni ütleb mõtlematult kõik, mida sülg suhu toob, välja - siis ajab närvi küll. Kuid kas selles on alati sada protsenti tõtt, ei ole ju! Üldiselt on ikka sedasi, et tõde ajab rohkem närvi. Kui ikka totaalset jama suust välja aetakse, siis on savi, aga kui tunnen, et mu konnasilmale on astutud, siis eks ikka asun ennast kaitsma ja vabandusi otsima.»