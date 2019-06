Valmistume imeliseks nädalavahetuseks: üle 20 puhkeala Eestimaal, kuhu pääseb mugavalt ka abivahendiga liikuja

Invaru abivahendikeskuse klienditeeninduse valdkonna juhi Kadri Tiido sõnul tuleb liikumisabivahendite kasutajatel näiteks piknikule või metsa minnes tavapärasest põhjalikumalt ette valmistuda, et selgitada välja, kas puhkealale pääseb ka näiteks ratastooli või tugiraamiga. Omaette küsimus on Tiido sõnul ka see, kuidas linnast looduses asuva puhkekohani pääseda ning kas selleks vajalikku ühistranspordivahendisse pääseb ka liikumisabivahendiga.