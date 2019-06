5 toitu, mis soodustavad vananemist

1. Suhkur

Maiustused ei hävita mitte ainult teie hambaid, vaid need võivad soodustada ka teie naha vananemist. Kollageeni tootmine väheneb loomulikult vanuse suurenedes, kuid liigse suhkru tarbimine kiirendab seda protsessi. Liigse suhru tarbimine võib põhjustada ka akne teket.

2. Kofeiin

Kohvis sisalduv kofeiin võib küll teie aju ärksamaks muuta, kuid kui te joote seda liiga sageli, siis on oht ka kortsude tekkeks.

«Kofeiinil on mõju vananemisele, kuna see vallandab kortisooli vabanemise,» ütleb spordi- ja treeningteadlane ning Fit4mumi asutaja Melissa Lorch. «Kortisool on stresshormoon, mis võib kaasa aidata rasvumisele ja vananemisele,» ütleb ta.

Kuid ärge arvake, et peate sellepärast kohvijoomisest täielikult loobuma. Tarbige kohvi mõõdukalt ja tasakaalustatult, ning tarbige hoopis rohkelt vett. Vee joomine hoiab keha hüdreeritud ja noorena.

3. Grillitud toit

Ärge sööge liiga tumedaks küpsetatud liha. Kõrbenud kohad lihal sisaldavad põletikuvastaseid süsivesinikke, mis võivad põhjustada naha kollageeni kahjustumist. Jälgige liha, kui ta on grillil, et vältida liigset kõrbemist ja puhastage regulaarselt ka oma grilli, et vältida liha kõrbemist.

4. Alkohol

Alkohol põhjustab dehüdratatsiooni, mis muudab naha kuivaks ja soodustab kortsude teket. Lisaks nahale tekkivatele kahjustustele võib see mõjutada ka teie unekvaliteeti. Uni on aga hädavajalik selleks, et hoida oma keha värskena.

5. Sool