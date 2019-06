Südantsoojendav: 12-aastane poiss jättis emale kaalu peale mõtlemapaneva kirja

Kelly McCarron on 37-aastane Austraalia pereema, kes on üheskoos abikaasa Ruairiga võtnud eesmärgiks kaalu kaotamise. Arengu jälgimiseks on naisel harjumus ennast igal hommikul kaaluda.

Kahe lapse ema sai aga üllatuse osaliseks, kui avastas, et tema 12-aastane poeg Jack oli jätnud kaalu peale kirja, mis ta tõeliselt mõtlema pani. Paberil seisis küsimus «kas see on oluline?».

Kelly McCarron oma 12-aastase poja Jackiga. FOTO: / Caters News Agency

Kelly kirjeldas, et tahtis kaalu kaotada eesmärgiga saada tagasi endisesse vormi, aga pani sellegipoolest tähele, et tundis ennast iga kord kaalule astudes halvasti.

Alates hommikust, mil ta kaalu pealt poja kirja leidis, on ta üritanud oma salenemise teekonda jälgida pigem fotode kui kaalunumbri abil. «Ma teen oma kehast pilte, et progressi näha, selle asemel, et end kogu aeg kaaluda,» selgitas naine.

«Mõnikord, kui mu 8-aastane tütar Ayla kaalule astus ja ma talle meenutasin, et ta ei pea seda tegema, pani Jacki kiri mind mõistma, et peaksin ka ise oma nõu kuulda võtma,» rääkis Kelly. «Tema nõuanne aitab mul ennast tõepoolest paremini tunda ja meenutab, et ma ei peaks keskenduma kaalu kaotamisele, vaid tervislikumale elustiilile,» vahendab TheSun naise sõnu.