Mis sa arvad, kas sina suudaksid selles kohvikus kaamera kotti jätta?

Kohviku asutaja ja omaniku Xue Ling sõnul soovib ta inimeste unistused reaalsuseks muuta. Ja kuigi Ling on tegelikult õppinud hoopis moedisaini, siis pärast kooli lõpetamist kasvas temas huvi tegeleda just toidudisainiga. Kohvik on täielikult omaniku enda nägemus ja ta loodab, et kõik tema kliendid saavad seal unelmate kogemuse osaliseks.