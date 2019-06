5 toitu, mis muudavad sind nooremaks

Katkised hambad võivad sind muuta palju vanemaks kui tegelikult oled. Sellepärast ei pea nüüd iga päev hommikust õhtuni juustu sööma, aga kui pärast sööki pisut juustu näksida, siis selle tulemusena muutuvad ka teie hambad rohkem säravamaks. Kuidas? Esiteks aitab juustus sisalduv kaltsium muuta hambad tugevamaks ja teiseks, kui süüa peale sööki natuke Cheddari juustu, siis aitab see hammastelt eemaldada toidujääkidest tekkinud happe.

Nooruslik jume ei teki ainult sellest, kui kasutate hoolikalt päikesekaitsevahendeid, tomatid aitavad samuti parandada jumet. Tomatid sisaldavad lükopeeni, mis on looduslik antioksüdant ja kaitseb päikese eest. Tomatipasta on üks parimaid allikaid, kus lükopeeni leidub ja ühe lusikatäie söömine päevas, aitab naha seisundit muuta, lisage tomatipastat näiteks pitsale või kasutage kastmena pasta peal.

Oliiviõli aitab parandada mälu ja hoiab sind nooruslikuna. Oliiviõliga soovitatakse niisutada nii nahka kui ka juukseid, ühtlasi aitab oliiviõli ka vähendada kõõma tekkimist. Paraku arvatakse ekslikult, et oliiviõli põhjustab kehakaalu suurenemist, aga tegelikult see nii pole.

«Mõned inimesed väldivad rasva tarbimist kartes lisakaloreid,» ütleb dietoloog Rachael Hartley. «Rasvad on meile eluks hädavajalikud ja rasvad on ka noorusliku naha jaoks hea toitaine.» Oliiviõli aitab hoida nahka niisutatuna ja vähendab ka põletiku teket. Ekstra neitsioliivõli sisaldab rikkalikult antioksüdante ja selle tulemusena on nahk kaitstud erinevate kahjustuste eest.