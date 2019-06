Vogue soovitab: pudel veini päevas ja kaal langeb

Tõenäoliselt tahavad kõik esmajärjekorras teada, et palju sellise dieediga siis kilosid kaotab? Lubatakse, et kolme päevaga kaotad oma kehakaalust 5 naela ehk umbes 2.3 kilogrammi. Kui aga internetist antud dieeti katsetanud inimeste muljeid lugeda, siis mõni kaotab lubatust rohkem ja teine vaid poole lubatust – nagu see ikka erinevate dieetidega kipub olema.

Ühes on aga enamik Vogue dieeti katsetanud inimesi kindel - see ei ole lihtne viis kaalulangetamiseks. Paljudel kaasnes dieediga suur väsimus ja halb enesetunne. Kõigele lisaks ei saa sa kolm päeva autot juhtida ning kui sul on üheksast viieni töö, siis promilliga tööle saabudes võidakse sind vallandada. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2019. aastal meie seda dieeti ei soovita ja Vogue tõenäoliselt samuti mitte. Sellegi poolest on üsna huvitav lugeda, mida enam kui 40 aastat tagasi ühes naisteajakirjas avaldati.