Sensuaalsed jazzikaunitarid astuvad ühiskontserdiga lavale.

Juba täna õhtul esitlevad lauljad-laulukirjutajad Anett ja Liisi Koikson ühise kontserdiga enda uusi lühialbumeid. Anett (Kulbin) andis välja enda debüüt-lühialbumi "All Over Again", milles süübis noor muusik kaasaegsesse soulmuusikasse, ja ka poppi.