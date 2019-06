Ajakirjanik Mike Collier: tere, Haapsalu!

Ma eeldan, et enamik inimesi lähevad Haapsallu imetlema linnakese suurimat hoonet: lossi. See laiutab linnasüdames kogu oma aukartustäratava kivise hiilgusega, ümbritsetuna vallikraavist ja pargist, justnagu kõik teised hooned ei teaks täpselt, kas kindluses on veel töötavaid kahureid ning ei julge lähemale tulla.