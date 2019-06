Kuidas reisida koos parima sõbrannaga nii, et reisi lõppedes te üksteist ei vihkaks?

Näiteks otsustage, kas teete detailse päevakava, millal te mida teete, kus te teete jne? Või ostate lihtsalt lennupiletid ära ja kohapeal alles vaadate, mida ette võtate. Paljudele meeldibki see, et üks nendest on rohkem planeerija rollis ja teine on spontaanne, ning tuleb sinna kaasa kuhu vaja. Kui teineteisega ei räägita, siis on ka tülid kerged tekkima.