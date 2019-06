Lõuna-Eestis viidi raskes joobes ema kainenema, pisipõnn on lastekaitsjate hoole all

Lapsed on meie elu õied ja selleks, et need õied ei närbuks, vaid virguks, vajab neist igaüks vanemate hoolt, abi ja kaitset. Ja igaüks, kes on otsustanud lapse saada, peab meeles pidama, et ta on kohustatud oma lapse eest hoolitsema. Kui vanem ei suuda igakülgselt oma maimukese eest vastutada, sekkub lapse päästmiseks riik, et pisikesele ilmakodanikule, kes ise end aidata veel ei oska ega saa, toeks olla.