5 kuldset nippi, kuidas saada selle suve grillimeistriks

Õige grillimine algab õigest varustusest ja teadmisest, kuidas seda kasutada. Olemas on erinevaid grille (nii-öelda UFO-, keraamilised ja metallist grillid), kuid kogemustega grillmeister on veendunud, et kõige parem grill-liha valmib söegrillil. Selliseid elava tulega grille nimetatakse otsekuumusahjudeks ning neil saab kiirelt küpsetada nii kala kui ka õhemaid liha- ja köögiviljatükke.

NIPP: Otsekuumusega grill saavutab õige grillimistemperatuuri, kui sütele tekib hall tuhakiht ja kätt ei saa üle paari sekundi süte kohal hoida. Tavaliselt kulub selleks umbes 20 minutit.

FOTO: Santa Maria

Maitsesta ise toorainet

Hea grilli lahutamatuks osaks on kvaliteetne ja võimalusel ka kodumaine tooraine. Toorainet marineeri ise erinevate märg- ja kuivmarinaadide ning maitseainesegude abil, nii saad kindel olla, et liha, mida kasutad, on kvaliteetne ning sulle meelepäraselt maitsestatud. Grillmeistri isiklikuks lemmikuks on eksootiline vasabi-seesami maitsesegu, mis sobib punase kalaga, aga ka kana kintsulihaga. Aeglaselt küpsevate toorainete puhul soovitab Käärst kasutada hoopis maitseküllaseid kuivmarinaade ehk rub’e. Näiteks veise maitsestamiseks võiks kasutada suitsutatud nüanssidega universaalset ja sealiha puhul ürtidest pakatavat kuivmarinaadisegu.

NIPP: Tõelisteks maitseelamusteks maitsesta liha enne grillimist ja pintselda pärast grilli seda erinevate BBQ-kastmetega.

Grilli toorainet õigel temperatuuril

Iga tooraine vajab grillimiseks õiget küpsemistemperatuuri ja -aega. «Kirjutamata reegel ütleb, et mida suurem on lihatükk, seda kauem see küpseb,» selgitab Käärst. Kui küpsetada nii-öelda tasa ja targu, ei tohi grilli täiskuumuseni soojendada. Selleks süüta söed keskelt ja küpseta toorainet vahemikus 109–150 °C. Nii tehes saab 150 °C juures valmistada kasvõi tervet kana. Kõige mahlasema kalafilee saab aga 220–250 °C juures. Liha küpsetamist mõjutavad ka erinevad välised tegurid nagu tuul, temperatuur, õhurõhk jms. Mida madalam on temperatuur ja õhurõhk, seda rohkem kulub aega grilli soojenemiseks ning liha grillimiseks.

NIPP: Šašlõkki on soovitatav küpsetada just mangaalgrillil. Selleks aga, et lihavardad või üldse liha grillil ära ei kuivaks, tuleks neid aeg-ajalt pritsida vee või õunamahlaga, mille abil saab reguleerida ka kogu grilli temperatuuri.

Harjutamine teeb meistriks

Vanasõna ütleb, et harjutamine teeb meistriks. Nii on ka grillimisega. «Mida rohkem grillida, seda osavamaks grillmeistriks saad,» kinnitab Käärst. Ta lisab, et kõige lihtsam on grillida nahata ja kondita kanakintsuliha. See küpseb kiirelt ja liha ei pea pikalt maitsestuma. Palju suurem väljakutse on grillida sea abaliha (u 8–9 kg tükk) ja veise kõhuäärt. Sellised lihatükid vajavad rohkem aega nii marineerimiseks kui ka küpsetamiseks. Näiteks abaliha küpseb u 14 tundi ja kõhuäär u 10 tundi.

NIPP: Grillides avatud kaanega grillil, lõika toorainest õhemad viilud. Õige küpsemisaja väljaselgitamiseks on soovitatav grillides üles märkida toote kaal, küpsemisaeg ja -temperatuurid. Nii saad lõpuks harjutades paika ideaalse küpsetusgraafiku.

Kasuta toidu serveerimiseks takosid

Iga grillipeo saab muuta eriliseks sündmuseks, kui grillida mahlase liha kõrvale ka põnevaid lisandeid, näiteks köögi- ja puuvilju. Viimaste grillimiseks soovitab grillmeister kasutada just otsekuumusega grilli. Kui köögiviljad on kenasti pruunistunud, on õige aeg need grillilt ära võtta. Põnevaid maitseelamusi pakuvad ka grillitud magus-hapukad marjad ja puuviljad. Näiteks sobib ananassi magus maitse ideaalselt just magusa tšilli marinaadiga.

FOTO: Santa Maria