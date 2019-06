Uuring: see suhte osa mõjub meeste tervisele laastavamalt kui naistele

Uuringut esitleti rahvusvahelise suhteuuringute assotsiatsiooni (IARR) 2018. aasta konverentsil. Sellekäigus jälgisid teadlased 183 noorpaari abielu esimese 16 aasta jooksul. Meeste keskmine vanus oli 26 aastat ja naiste keskmine vanus 24 aastat.

«Me jälgisime, kuidas paarid erinevatesse teemadesse suhtusid, näiteks nagu lapsed, raha ja vaba aja veetmine, ning kuidas vaidlus siis nende tervist mõjutas,» ütles Rosie Shrout, kes tutvustas tulemusi IARRi konverentsil. «Me olime üllatunud, et konflikt avaldas meeste tervisele rohkem mõju kui naiste tervisele.»

Osalejate tervise hindamiseks esitati abikaasadele selliseid küsimusi nagu kas nende tervis häirib nende tööd, kas neil esineb uinumisraskusi, peavalusid, teatas The Guardian. Vastuste põhjal anti osalejatele nende tervise suhtes hinnang skooril ühest viieni.

Uuring näitas, et meestel, kes ei nõustunud oma naistega erinevatel teemadel, olid madalamad tervisetulemused, seevastu naiste tervist tekkinud lahkarvamused ei mõjutanud.

See pole esimene uuring, mis näitab, et halb suhe võib avaldada mõju teie tervisele. Varasemad uuringud on näidanud, et perekondlik konflikt vallandab stressihormoonide vabanemise, mis mõjutavad inimese immuunsüsteemi, südant ja palju muud.

Shrout märgib, et tulemused on esialgsed ja on vaja rohkem uurida. «Võib juhtuda, et lahkarvamuste teemad ei ole naistele nii mõjuvõimsad, vaid pigem mõjutab naisi see, kuidas konflikt laheneb,» ütleb ta. «Kui mehed on konflikti ajal kaitsvad või vaenulikud, siis võib see naiste tervisele rohkem mõju avaldada.»

Teine võimalik tegur. «Mehe esmane tugisüsteem on tavaliselt tema partner, samal ajal kui naistel on tavaliselt laiem sotsiaalse ja emotsionaalse toe võrgustik,» räägib abielu ja pereterapeut Jamie Welsh.

Seega on mehed rohkem omaette, aga naised pöörduvad sageli murede korral lähedaste või sõprade poole, kui neil on vaja oma tunnetes selgusele jõuda ja vähendada seeläbi stressi tekkimist, seetõttu ei halvene ka naiste tervis.