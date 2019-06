Uuring: milline söök aitab astmahaigeid lapsi?

​Astma on peamine lapseea krooniline haigus. Astmaatikutel on alumised hingamisteed pidevalt põletikus, mis teeb nad ülitundlikuks ja tekitab kaitsereaktsiooni ka süütute ärritajate suhtes. Tagajärjeks on kuiv köha, pakitsustunne rinnas ja õhupuudus. Värskest uuringust selgub aga, et teatud toiduga saab neid nähte oluliselt leevendada.