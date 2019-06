Mida teha, kui sinu vanemad ja sinu partneri vanemad ei sobi omavahel kokku? Kuidas vältida draamat?

Vanemate omavaheline kohtumine võib olla hirmutav ja loodetavasti läheb hästi, aga mida sa peaksid tegema, kui teie vanemad ja teie partneri vanemad ei klapi omavahel väga hästi? Ausalt öeldes võib tunduda, et teie ülesanne on kõike parandada, kuid see ei ole tegelikult sinu ülesanne.

Esiteks, tean, et see on täiesti normaalne, kui teie vanemad ja teie partneri vanemad ei klapi kuidagi omavahel. «Üldiselt loovad vanemad oma väärtuste maailma, suhtlemisstiil mehe ja naise vahel, lapsekasvatamine, poliitika, maailm jne,» ütleb litsentseeritud kliiniline psühhoterapeut LeslieBeth Wish intervjuus Elite Daily'ile. «Kui olete küpsem, on teil rohkem tarkust ja vabadust, kuid teie vanemad jäävad samaks. Seega võib olla raske, kui teie vanemad kohtuvad kellegagi, kes ei ole nendega sarnane.»

Lisaks ütleb Wish, et kui teie vanemad ja teie partneri vanemad ei jõua sõpruseni, siis on teie jaoks parim kui te partneriga mõtlete, kuidas selles olukorras edasi käituda, mida võiks ette võtta. Teie ja teie partneri vanemate lahkhelid ei pea tekitama teie suhtesse probleeme. Wish ütleb, et tuleb leida lahendus, mis ei hõlma oma vanemate kritiseerimist, süüdistamist või lugupidamatust nende suhtes, samuti ei pea nendest saama parimad sõbrad «Kui see juhtub, siis juhtub, aga kui ei, siis katastroof see pole.»

Nüüd, kui teie ja teie partner ei ole ikka veel kindlad, mida teha, siis paluge neil üksteist mitte kritiseerida, rääkige hoopis, mille poolest nad erinevad. «Te saate uurida, mis võiksid olla teie vanemate ühised huvid, näiteks reisimine, hobid, toiduvalmistamine, sport jne, mida arvate, et nad võiksid koos teha.» Ilmselgelt kui teie vanemad kohtuvad teie partneri vanematega esimest korda on arusaadav, et te oleksite närvis, nii et ettevalmistamine on ikkagi suurepärane mõte.