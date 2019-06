Ära ole hooletu: 5 piinlikku viga, mida meile saates vältida

1. Vale adressaat

Sõltuvalt meili sisust võib kirja valele adressaadile saatmine lõppeda nii piinliku hetke või hoopis töökaotusega. Hea nipp rumala olukorra vältimiseks on lisada kirja adressaat viimasena. Kirjuta kiri valmis, kontrolli üle sisu ja õigekiri ning alles siis lisa aadressaat ja saada kiri.

2. Ebaselge pealkiri

Kui ilma pealkirjata kirjade saatmine sõpradele või lähedastele kolleegidele on okei, siis kindlasti ei tohiks pealkirja panemist unustada ametlikele meilidele. Kui saadad tähtsaid kirju, siis pane pealkiri vastavalt kirja sisule - kui tegemist on arvega, pane see pealkirja, kui saadad edasi projekti, anna sellest märku.

3. Mitteformaalne sisu

Mõned kontorid on vähem formaalsemad kui teised, aga see ei tähenda, et peaksid meile saates viisakusväljendid ära unustama. Kõige targem on vastata kirjale sarnases stiilis, nagu ta sulle saadetud on.

4. Signatuuri puudumine

Meili lõppu ainult oma nime panemine ei ole tehniliselt vale, aga kui lisad sinna signatuuri oma ees- ja perekonnanime, kontaktinfo ja ametinimetusega, jätab see sinust professionaalsema mulje.

5. Vale grammatika