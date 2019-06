5 karmi süüdistust, mis Michael Jacksoni vastu esitatud

Filmi keskmes on kaks meest, kes meenutavad oma lapsepõlvekogemusi popikuninga Michael Jacksoni häärberis. Kui 1993. aastal hakati Michael Jacksoni süüdistama noorte poiste seksuaalses kuritarvitamises, uskusid vähesed, et popikuningas on selliseid asju ka päriselt teinud. Filmis räägivad 10-aastane James Safechuck ning 7-aastane Wade Robson, et nad said sõbraks Jacksoniga, kes kutsus mõlemat oma muinasjutulisse Neverlandi rantšosse. Poiste pered ei teadnud aastaid, mis tegelikult rantšoseinte vahel toimus.

Praeguseks 30. eluaastatesse jõudnud Safechuck ja Robson räägivad eraldi intervjuudes detailselt, kuidas popstaar neid lapsepõlves seksuaalselt ära kasutas ning milliste keerukate tunnetega suutsid nad alles siis silmitsi seista, kui neil mõlemal oli endal sündinud poeg.

Siin on 5 süüdistust, mis on esitatud Jacksoni vastu

1.Väidetakse, et Jackson ahistas poisse seksuaalselt

Safechuck väidab, et Jackson tutvustas talle, kuidas masturbeerida, kui nad viibisid koos Pariisis asuvas hotellis. «Ta ütles mulle, et ma olin tema esimene seksuaalne kogemus,» ütleb Safechuck, lisades, et ühel hommikul ütles Jackson talle, et ta tegi temaga oraalseksi siis, kui ta magas.

Robson väidab sarnast seksuaalset kohtumist Jacksoniga, kui ta külastas Neverlandi. Lisaks ütleb ta, et popstaar hoidis oma magamistoas Peeter Paani suurt pilti, mida ta sageli vaatas, kui ta masturbeeris. Robson ütleb, et Jackson hiljem tutvustas talle pornot ja pakkus talle ka alkoholi.

2. Vahelejäämise vältimiseks hirmutas lapsi

Oma suhte alguses väidab Safechuck, et Jackson testis teda regulaarselt, kui kiiresti ta riidesse pani. Tal olid paigaldatud ka paksud puidust uksed ja mitmed lukud. Safechuck väidab, et nad on seksinud temaga lossis sees, basseinis, pööningul ja rongijaamas. «Seda juhtus iga päev,» ütleb Safechuck. «See kõlab haigelt, aga kui sa kedagi esimest korda kohtad, siis teete seda palju.»

Jackson meenutasnoortele korduvalt, et nad ei saa kunagi midagi jagada sellest, mida nad tegid: «Kui keegi kunagi avastab, et me teeme neid seksuaalseid asju, läheme eluks ajaks vangi,» meenutab Robson.

3. Jackson lavastas poisiga pulmad

Aastaid kestnud suhetes, mis kestis kuni Safechucki 14 .eluaastani, olid nad nagu abielupaar. Ühel päeval ütles Jackson, et tal oleks oma korteri juures mõnus tseremoonia korraldada, kus nad väidetavalt vahetasid ka «lubadusi» ja ta andis poisile teemanditega kaetud sõrmuse. «Ta premeeris mind pärast seksi alati ehetega,» ütleb Safechuck. Ta väidab, et Jackson viis ta ehtepoodidesse ja lasi tal välja valida erinevaid sõrmuseid, käitudes temaga nii, nagu ta oleks naine.

4. Käskis hävitada asitõendid

Pärast LA-le kolimist ja Jacksonile lähemale jõudmist avastas Robson, et laulja oli koos olnud veel teiste poiste, kaasa arvatud Macaulay Culkini ja Brett Barnesiga (mõlemad on eitanud, et Jackson neid seksuaalselt kuritarvitas). «Minust oli kadedus,» ütleb Robson. «See oli segane.»

Mõni aasta pärast juhuslikke kohtumisi kutsus laulja ta oma hotelliruumi, kus ta 14-aastase Robsoniga seksis. Järgmisel päeval ütles Robson, et Jackson käskis tal enda aluspesu eelmisest õhtust ära korjata kartes, et Robsoni ema seda avastab. See oli viimane seksuaalne kogemus, mis neil koos oli.

5. Jackson väitis, et tema suhe Lisa Marie Presley'ga ei tähendanud midagi

Nii Safechuck kui ka Robson väidavad, et väikeste lastena püüdis Jackson neid oma vanemate vastu keerata ja neid naisi vihkama panna. Ta jättis neile igapäev fakse ja kõneteateid öeldes, kui palju ta neid armastab.