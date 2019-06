Miks mu laps midagi ei söö?

Väiksemad uuringud on selgitanud välja, et lastel on väike nn vanuseaken, millal nad on huviga nõus proovima uusi maitseid. See aeg on 4-kuust umbes aastaseks saamiseni, kirjutab HuffingtonPost. See on hea aeg, et anda lapsele proovida erinevaid maitseid. Mida laiema ampluaa laps alguses saab, seda avatum on ta tõenäoliselt ka hiljem toiduvalikutes.