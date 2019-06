4 nõuannet, kuidas suhtedraamadega toime tulla

Suhtle partneriga

Kui sulle tundub, et kaaslane hakkab draamat tekitaba, vii see temani enne selle tekkimist. Istu partneriga maha ning arutage nelja silma all, miks selline olukord hakkab tekkima ning selgita, mis on sinu vaatenurk. Kui väljendad enda muresid enne tüli algust, ei tunne su partner suure tõenäosusega, et su süüdistused tühjast kohast tulevad.

Väldi hinnangute andmist

Proovi mitte näpuga näidata. Alusta vestlust sellest, mis sulle kaaslase puhul meeldib ning alles siis hinnanguid andmata väljenda enda muret või frustratsiooni.

Hinda, palju draamat sa suudad taluda

Suhtes on aeg-ajalt draamade tekkimine normaalne. Küsimus on selles, millal saab seda liiga palju. Kui paned tähele, et oled hakanud partnerit vältima, siis on aeg enda taluvuspiir ümber hinnata. Osade jaoks on draama normaalsus, teised ei kannata seda üldse. Vaid sina ise saad öelda, kui palju sina kannatad, kirjutab EliteDaily.

Räägi sõpradega