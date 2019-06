9 ideed, kuidas suvepuhkus romantiliseks muuta

See on lihtne, kuid alahinnatud. Kõndides pehmel liival ja tundes jalgadel õrna merelainetust, võib see muuta teie enesetunde imeliseks. Veel paremaks muudab olukorra see, kui samal ajal hoiate oma partneriga käest kinni. Öine rand mõjub eriti romantiliselt.