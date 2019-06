4 asja, millest pead loobuma, et leida «see õige»

1. Loobu mõttest, et sa vajad partnerit

Soov enda kõrvale kaaslane leida peaks tulema sisemisest tahtest, mitte olema ajendatud emotsionaalse vajaduse täitmisest, sest neil on suur erinevus. Kui sa üritad oma ebakindlust partneri abil kompenseerida, ei tule sellest midagi head. Sa peaksid mõtlema umbes nii: «mul on ka üksinda hea olla, sest ma tean, kes ma olen - iseseisev, õnnelik ja rahulolev, aga ma eelistaksin olla armastavas suhtes».

2. Loobu vajadusest teistele meele järele olla

Tihti tekitab suhte osas ebakindlust mõte, et me peame teisele pidevalt meele järele olema. Üks asi on olla arvestav ja austav partner, kuid hoopis teine asi on oma vajadused alla suruda ja mõelda, et sa pole piisavalt hea. Sellepärast ongi oluline esmalt armastada iseennast, et saaksid ka partnerit vääriliselt armastada.

3. Loobu vajadusest partnerit kontrollida

Sul on valida, kas armastad ja aktsepteerid oma partnerit sellisena, nagu ta on, või püüad teda kõigest väest muuta, mis tavaliselt häid tulemusi ei anna. Oluline on mõista, et muutumise soov peab tulema inimese enda seest ja sina saad kaaslasele vaid inspiratsiooniks olla.

4. Loobu hirmust haiget saada