Asjatundja selgitab: niimoodi puhkad end palavaga paremini välja

Saksamaa Techniker Krankenkasse küsitluse järgi kannatab selliste suviste unehäirete all iga kolmas, eriti puudutab see naisi ja nooremaid inimesi.

Kui õhtul on liiga soe, kasutavad paljud teki asemel kas kergeid voodilinu või loobuvad igasugusest riietusest. Siiski tekib kerge higistamisega oht, et su keha jahtub magades liiga maha ja lihased ei saa piisavalt hästi lõdvestuda.

«Kui voodis kas külmetatakse või higistatakse, siis arvavad paljud, et asi on vales tekis, kuid sama oluline on ka see, milline on su madrats,» räägib Zeiß.