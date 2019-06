Igapäevased soovitused, kuidas eluga paremini toime tulla

1. Tee oma voodi ära

Kõige lihtsam viis päeva hästi alustada, on hommikul oma voodi ära teha. Väike liigutus, mis võtab kõigest mõned sekundid aega, tasub end kuhjaga ära, kui õhtul hilja koju jõuad ja korras tuba sulle vastu vaatab.

2. Ole kursis oma konto jäägiga

Muuda harjumuseks õhtul või hommikul oma pangaarve vaatamine, et saada ülevaade kõigist väikestest kulutustest, mis sa päeva jooksul teinud oled. Viipemaksega on lihtne kulutada rohkem, kui plaaninud oled ja on hea omada igapäevast ülevaadet oma raha liikumistest.

3. Varusta ennast snäkkidega

Kui oled toidupoes ja ostad asju eelolevaks nädalaks, ära unusta snäkke, mida saad tööle kaasa võtta või ootamatu nälja tarbeks käekotti pista. Sa ei tea kunagi, kuhu päev sind viib ja on hea, kui väike vahepala on omast käest võtta.

4. Leia oma lemmik outfit

See võib olla näiteks komplekt valgest t-särgist, mustadest pükstest ja silmapaistvatest kõrvarõngastest. Oluline on, et tegemist oleks riietega, mis tekitavad alati hea enesetunde ja mille saad kiirel hommikul ruttu selga visata.

5. Sorteeri oma meile

Oled kogenud seda tunnet, kui pead läbi vaatama 100 kirja, et seda õiget leida, sest otsinguga ei tule midagi välja? Sorteeri oma meilid, pane need erinevatesse kaustadesse ja hakka seda praktiseerima iga uue kirjaga, mis sisse tuleb.

6. Küsi vajaduse korral abi