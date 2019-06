Uuring: kaalu kaotades pole asi sugugi vaid trennis ja kalorites

Tahad alla võtta, pead rohkem kaloreid põletama, öeldakse. Ameerika teadlased aga väidavad, et asi pole hoopiski toitumises ega spordis, vaid kõige olulisem on aju, kuna see põletab neljandiku koguenergiast. Just aju on tõeline kaloriõgard, nii et sa seda isegi ei adu.