Väldi pärast trenni neid iluvigu!

Olgu jooksuring mere ääres, joogavenitused kodus mati peal või higine hantlitõstmine jõusaalis — me teeme sporti, et enda kehale midagi head pakkuda.

Pärast kurnavat jooksu värskes õhus või krooli külmas vees ei tundu miski taastavat paremini kui üks korralik dušš. Siiski kuivatab just liiga kuum dušš nahka liiga tugevasti. Ideaalne veetemperatuur on 32 ja 38 kraadi vahel. See soojus lõdvestab lihaseid parasjagu, ennetab järgmise päeva lihasvalu ja annab meeldiva sooja sisse.

Tegelikult on pärast trenni just ideaalne aeg karvadest lahti saada, kuna poorid on avatud ja karvakesi on lihtsam koos juurega välja tõmmata. Ometi võivad just julmad vahaprotseduurid ja kiire raseerimine ka kergesti nahka vigastada, sest nahk on pärast trenni palju pehmem ja lõikehaavadele palju vastuvõtlikum. Ole endaga õrn!