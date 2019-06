Selle aasta talvepulma trendid

Pulmavärv on üks esimesi asju, mis paika pannakse. Sellest sõltub nii dekoreerimine kui kaaskonna riiete valik. Kui suvel võidutsevad pastelsed ja kreemikad värvid, siis talvel on pulmavärvina moes tumepunane-lillakas ja tumesinine. Tumesinine on sel aastal populaarne ühtlasi ka suvepulmades. Põhirõhk talvistel pulmadel on rustikaalsusel, kirjutab DailyMail.