Mis juhtub, kui jätad välismaal oma reisikohvri järelvalveta?

Euroopa rahvusvahelised lennujaamad on turvanõuete tõttu varustatud rohkete turvakaameratega, neid leidub peaaegu igas ruumis. Sageli on lennujaamade turvateenistustel abiks nii programmid või siis tehisintellektid, mis tuvastavad kohvrisuurusega esemeid kiiresti. Seega kui mõni kohver või kott on jäänud umbes viieks minutiks valveta, saadavad programmid või kaameratejälgijad kiire alarmi edastada turvateenistusele.

Lisaks turvateenistusele kuulevad intsidendist ka kontaktisik politseist ja osa lennujaama personaliliikmed. Ari Kumar, Soome lennujaamade omaniku Finavia turvaekspert, ütleb, et esimesena üritavad turvateenistused politseiga läbi rääkida. «Politsei ülesanne on säilitada kord ja inimeste turvalisus lennujaamas. Valveta jäänud kotiga tegeleb tavaliselt esimesena lennujaama turvateenistus, kuna neil on erialane väljaõpe, mida sellistes olukordades teha. Kui turvateenistusel on põhjust rohkem kahelda valveta jäänud koti sisus, siis antakse juhtum üle politseile.»

Tavaliselt jätavad reisijad kotte või kohvreid maha restoranides, puhkealades ja eri pardaväravate juures, kui minnakse tualetti, seda juhtub mitukümmend korda nädalas.

Aga mis nendest saab? Üldiselt tuvastatakse kaamerate järgi kiiresti, kui ohutu on valveta jäänud kott. Eksperdid vaatavad kaamerate salvestisi mitu korda, ning panevad detailid kirja. Turvateenistus viib ohutuks määratud kotid “Kaotatud ja leitud” osakonda kui omanikku ei leita kohapeal kiiresti, kui omanik on läheduses, siis üritatakse talle see ikkagi tagastada.