Kas sina saboteerid oma nahka?

Millal sa viimati oma telefoniekraani ja päikeseprille puhastasid? Ilusa näonaha heaks on oluline, et asjad, mis nahaga kokku puutuvad, oleksid võimalikult puhtad. Pea meeles ka vähemalt kord nädalas (kui mitte kaks) padjapüüri vahetada ja tee kindlaks, et puhastad oma meigipintsleid. Oluline on ka enne näo katsumist veenduda, et su käed on puhtad.