Aleksandr Popov: ärge rahastage teadust, see ongi tõesõna naeruväärne ja kohtlane mõte

Armas Eesti Vabariigi Valitsus! Aitäh sulle, et sa mõistad teaduse peale raha mitte raisata. Õige ta ju on, et igasugu teoreetilise abstraktsuse tõestamise katsete peale ei olegi vaja ressurssi kulutada. Selle rahaga oleks nii palju muud ära teha, et võtab kohe südame alt jahedaks, kui hakkan mõtlema, et peaaegu oleks tervenisti üks protsent riiklikust eelarvest akadeemilisse eetrisse haihtunud. See oleks olnud sama hull värk kui lapseootel emadele rasestumisvastastest vahenditest rääkida. Mis sa takka ikka targutad – varem oleks tulnud kummitööstust arendada, kirjutab kolumnist Aleksandr Popov.