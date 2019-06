Hakatuseks olgu rõhutatud, et Malluka ehk Mariann Treimanni raamatu lugemise soovi avaldasin talle ise juba siis, kui see veel ilmunudki ei olnud. Keegi ei surunud mulle seda peale. Minu salajaseks hobiks on aeg-ajalt mõnda blogi lugeda ning, kaitsku mind nüüd jumal, teen seda samasuguse süüdimatu ja häbitu mõnuga nagu ketran vanu «Seksi ja linna» osi. Pealegi on Mallukas end minus tihti vastu peegeldanud - tunnen end temas ära. Ja kas mitte me kõik?