9 märki, et su suhe on ohus

1. Liiga palju kriitikat

Kas sa kritiseerid tihti partneri riietust, söömisharjumusi, käitumist ja muud? See on kindel märk, et su suhe on hävinemas. Abielu- ja suhteterapeut doktor John Gottmani sõnul annab selline suhtlemisstiil märku sellest, et teie suhe suure tõenäosusega ebaõnnestub. Gottmanni sõnul on liigne kriitika kahjulik, sest kui sa kritiseerid oma partnerit, ründad sa sellega tema iseloomu.

Professor Kirk Honda ütleb, et kui oled suhtes kohati kriitiline, ei tähenda see ilmtingimata, et suhe puruneb, aga kui oled pidevalt kriitiline kõige suhtes, mida kaaslane teeb, siis tõenäoliselt suhe kauks kestma ei jää.

2. Eeldad alati halvimat

Kui su partner tuleb hilja koju ja unustab sulle sellest teatada, siis kas mõtled koheselt, et ta ei armasta sind enam? Abielu- ja suhteterapeut Doreen Meisteri sõnul on probleem selles, et sa ei tunne tõde ära, vaid tõlgendad partneri käitumist omamoodi ja vastad sellele ebaõiglaselt.

Näiteks, kui sinu partner saabub koju ja sina oled tema suhtes külm, sest arvad, et ta on sind petnud, aga tegelikult oli ta võib-olla hoopis liiklusummikus. Sellistes olukordades tasub enne ütlemist mõelda, muidu võid end rumalaks teha ja oma suhtele häda kaela tõmmata.

3. Arutelu algab tavaliselt negatiivsest

Kui kasutad sageli lauset «mulle ei meeldi, et sa alati nii hilja jõuad» võib see olla märk, et su suhe juba on karidel. «Alustades pingelist vestlust negatiivselt, lõppeb see ka enamasti negatiivselt,» ütleb professor Kirk Honda. Honda sõnul on enamike paaride konflikte võimalik ette ennustada juba esimese 30 sekundi jooksul. See, kuidas inimesed alustavad pingelist vestlust, näitab tihtipeale, kas nende suhe jääb püsima või mitte.

4. Põlgus

Põlguse näitamine on Dr. John Gottmani sõnul üks suhte hävitajatest. Kui paarid käituvad üksteise suhtes põlastusväärselt, kohtlevad üksteist lugupidamatult, naeravad üksteise üle, räägivad teineteisega sarkastiliselt, siis on ka konfliktid kerged tekkima. Paraku mõjub selline käitumine suhtele laastavalt. Pahameel on sageli põlastusväärse käitumise põhjuseks.

5. Te ei tee enam koos asju, mida teha armastasite

Suhte alguses tundsite end vabalt, käisite koos jooksmas, joogas, aga enam mitte, sest tahate vältida partneri kaebamist või lausa armukadedust. Doreen Meistri sõnul juhtub see siis, kui tahetakse omada kontrolli või võimu suhte üle, mis tegelikult võib hoopis suhte tappa. Doreeni sõnul peaks mõlemal partneril säilima ka oma elu, sest kui hakatakse üksteise elu kitsendama, ei ole ka teie kooselu lõpuks õitsev ja suhe ei pruugi õnnestuda.

6. Oled kaitsev

Pidev kaitserefleks võib nõrgestada tõhusat suhtlemist ja suhte toimimist. See lööb tavaliselt välja siis, kui tunnete, et peate pidevalt iga enda argumenti partneri ees kaitsma või kui partner on juba niigi ründaval seisukohal, isegi, kui te pole kriitiline. Sellisele käitumisele on mitu põhjust. Esiteks, mõnel inimesel ongi harjumus olla pidevalt kaitsval seisukohal ja ta ei mõista, et läheb liiale. Teiseks on võimetus kriitikaga hakkama saada, sest kõik ei suuda kriitikat tagasi lükata, vaid võtavad seda südamesse ja muutuvad hoopis seetõttu ründavaks.

7. Sinu argumendid väljuvad kontrolli alt

Konfliktid igas suhtes on loomulikud, kuid kui asi muutub inetuks ja teineteist hakatakse solvama ja süüdistama, siis tähendab see suhtele hävingut. Enne välja ütlemist tuleks ennast kontrollida, vastasel juhul kannatab suhe.

8. Ehitad suhtesse seina

Enamasti tähendab see, et üks partneritest loobub suhtlemisest ja sulgeb end täielikult. See aga omakorda tähendab sageli «vaikivat kohtlemist» või passiivselt agressiivset nõustumist.

9. Ununeb põhjus, miks temasse armusid