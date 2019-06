Lapse jonnihood: kuidas last rahustada ja ebasobivale käitumisele piirid seada?

1. Mida teha jonnihoogudega?

Kui saaksime jonnihoo ajal lapse ajusse vaadata, siis näeksime, et tema väike aju on ülekuumenenud ja suures segaduses. Kinnijäämine oma tahtesse («mina tahan!», «mina ei taha!») annab talle justkui pidepunkti, kust ei ole võimalik lahti lasta. Jonniv laps on lihtsalt üks nuttev ja hädas laps, kes otsib abi ja maandab nuttes oma pinget. Riidlemine, ignoreerimine või nõue rahuneda last ei aita. Aitab nutta laskmine, nutu soodustamine ja rahustavad sõnumid, mis räägivad sellest, et vanem mõistab nutva lapse muret. Hüsteeriliselt nutvale lapsele annab rahu tagasi pikem süleshoimine. Viimast tuleks teha õrnalt ja kindlalt, laps peab saama toetuda vanema rahule.

2. Mis põhjustab lapse tujukust?

Lapse meeleolude kiire vahelduvus ja tunde kohene väljanäitamine on loomulikud ja lapse aju arengust tingitud. Kindlasti on vaja püüda mõista ja lubada kõiki tundeid: pahameelt, ärritatust, ülekeevat rõõmu, ärevust, kurbust, lustakust. Tähtis on, et lapsel tekiks arusaam, et ta võib välja näidata kõiki oma tundeid. See on lapsele ühtlasi märk sellest, et ta on armastatud just sellisena, nagu ta parajasti on. Iga tunne on justnagu teeviit, infoallikas, olgu siis katmata või juba kaetud vajaduse kohta.

Lapse psühholoogilised ja füüsilised vajadused peavad olema rahuldatud. Kui lapse tujude vahelduvus on nõnda suur, et vanemal on raske lapsega koostööd teha, sest lapsele justkui ei sobi mitte miski, võib põhjus olla mitte vanema vähene tähelepanu ja reageerimne, nagu sagedasti arvatakse, vaid ka näiteks liiga palju keelde ja vähe lapse tunnete aktsepteerimist, muutlikud reeglid ja piirid, muutlik reageerimisviis (vanem kord lubab, kord keelab, kord mõistab, kord ignoreerib), aga ka hammaste tulek, valuline seedimine, tühi kõht, unevõlg, liiga palju või liiga vähe ärgitavat stiimulit keskkonnas, vanema enda tujukus ja vanematevaheline pinge.

3. Mida teha, kui laps lööb ja hammustab?

Väikelapse sõnumid oma sisemisest olukorrast ja vajadustest on peamiselt kehalised – tal lihtsalt pole veel sõnu (või on alles mõned sõnad), tema võime iseennast mõista ja reguleerida on vähene. Sellest, kas lapse vajadused on kaetud või ei, saamegi teada lapse käitumise kaudu. Katmata vajadus või soov tekitab kehas ebamugavustunde, selle ajel laps reageeribki. Väikelaps on impulsiivne, seetõttu võib hammustamine või löömine toimuda välkkiirelt. Negatiivse sildistamise asemel («paha laps!») või keelamise asemel («ei tohi teha!») tuleks alati peegeldada tundeid («sa tahtsid…», «sulle ei meeldinud...») ja näidata, kuidas võib, ning mis on lahendus («teeme nii…»). Kindlasti tuleb jälgida, et lapse vajadus läheduse, rahustuse, une, toidu, liikumise, katsetamise, põnevuse järele oleks kaetud.

4. Miks laps minu keeluga ei arvesta?