5 märki, et kaaslane on sinust emotsionaalselt sõltuv

Mis on tegelikult emotsionaalne sõltuvus? Ekspertide sõnul on see teatud liiki isiksusehäire, millesse ei tuleks kergekäeliselt suhtuda. See väljendub selles, et üks partneritest on oma kaaslasesse ülemäära tugevasti klammerdunud ja tunneb end peaaegu hüljatuna, kui ta juhtub üksi olema. Nendest märkidest tunneb ära emotsionaalse sõltuvuse.

1. Ta ei suuda «ei» öelda

Kui su partner on sinust emotsionaalselt sõltuv, siis tunned sa selle ära tihti sellest, et ta ei suuda öelda «ei». Isegi kui esimese hooga tundub väga tore, et ta loeb iga su soovi huulilt, võib see suhtele takistavaks saada. On tähtis, et te võtaksite asju ka eraldi ette. Kui ta on pettunud, et sa teed midagi ka ilma temata ja tema ei saa oma soove läbi suruda, siis hakkab see pikapeale probleeme tekitama.

2. Tal ei ole kunagi sellist tunnet, et on sinu jaoks piisavalt hea

Kui partner on teisest emotsionaalselt sõltuv, väljendub see sageli madalas enesehinnangus. Tema ainus eesmärk on sind õnnelikuks teha ja sulle meeldida. Oma tunnetest räägib ta vähe ja oma rahulolematust ta välja ei näita, kuna ta kardab, et sa paned talle seda pahaks.

3. Ilma sinuta ei tee talle miski rõõmu

Kui te teinekord ka midagi eraldi ette võtate, siis jutustab ta sulle pärast, kuidas see oli ainult poolenisti hea, sest sind ei olnud ju seal. Kui ta üldse kunagi ei suuda rõõmu tunda ilma sinu kohaloluta, siis on see tunnistus emotsionaalsest sõltuvusest.

4. Tal peab kõik olema kontrolli all

Kui su partner peab alati kõike kontrollima, siis on see märk, et ta tahab end pidevalt turvaliselt tunda. Ta ei saa midagi spontaanset ette võtta, kuna ta peab kõik võimalused enne läbi vaagima ja tagama selle, et sa oled kõigi tema otsuste ja plaanidega rahul.

5. Ta on pettunud, kui sa endast märku ei anna

Kui su partner tahab alati teada, kas sa jõudsid ilusti kohale ja millal sa koju tuled, siis ei pea see ilmtingimata olema märk armukadedusest, nagu nii tihti valesti oletatakse. Ka siin on tegu kontrolliga, mis on talle hädavajalik, et end suhtes kindlana tunda.