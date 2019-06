Galerii: Daniel Levi Viinalass üllatas Peeteli noortekodu lapsi vahva tex-mex-takopeoga

Takopeol olid kohal Daniel Levi Viinalass oma perega, toitumisnõustaja ja päevajuht Teele Teder, Santa Maria esindaja Ave-Stina Udam ja foodtruck’i kokk Jaanus Veli. Lastele pakuti värskeid takosid ja jahutavaid jooke, üheskoos tehti pilte, nauditi head toitu ning ilma. Lisaks said Peeteli noored korvitäie erinevaid Santa Maria tooteid ja seltskonnamänge, et omakeskis samuti üks takopidu korraldada. Võõramaise ja kaugena näivad Mehhiko särtsakad tex-mex-toidud on tegelikult ühed lihtsamatest ja mitmekülgsematest roogadest, mida heas seltskonnas hõlpsasti valmistada. Takod annavad igaühele võimaluse kombineerida sisu just enda lemmikmaitsete järgi.

Peoga juhiti noorte seas tähelepanu kooskokkamise vajalikkusele ja toidu nautimisele. Toitumisnõustaja Teele Teder tutvustas noortele kõike vajalikku, mis puudutab toidu valmistamist, ja selgitas, miks on oluline, et meie taldrikul oleks palju värve.

EELK Tallinna Peeteli Kogudus, mille alla kuulub ka auhinna saanud sotsiaalkeskus ehk noortekodu, asutati 2000. aastal ning see tegeleb riskilaste ja perede aitamisega. Sotsiaalkeskuse visiooniks on terve ja turvaline ühiskond, kus kirikul on selge roll ning positsioon oma ülesande täitmiseks. Praegu pakub kirik ööbimisvõimalust keskmiselt 12 lapsele, päevakeskust külastab iga päev ligi 25 last. Lisaks korraldatakse lastele suve- ja talvelaagreid ning töötab õppetoetusprogramm, mille kaudu saab toetust 17 last. Noortele suunatud organisatsioonil ei ole riiklikku tuge ning peamist abi saadakse erinevatelt annetajatelt ja vabatahtlikelt.