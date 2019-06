Neli levinud viga, mida vastabiellunud teevad

1. Pere ja sõpradega ei panda piire paika

Abielludes vahetad sa piltlikult öeldes perekonda, sest sinu uueks prioriteediks peaks saama sinu abikaasa ja elu, mida te koos ehitama asute. Sellepärast on oluline, et nii sinu sõbrad kui perekond aktsepteeriks ja saaks aru, kui veedad pühad oma abikaasa sugulastega või kui tahate võtta aega lihtsalt endale. Sõpradega võivad suhted keeruliseks muutuda, kui paljud neist on vallalised. Räägi vajadusel oma lähedaste inimestega, mis rolli nad sinu elus mängivad.

2. Perest ja sõpradest võõrandutakse

Teisest küljest pole hea ka perest ja sõpradest liialt eemalduda. Kuigi võib tunduda ahvatlev tüdrukute õhtutest kõrvale hoida, et koju abikaasa kaissu pugeda, on ka sinu abielu jaoks oluline, et säilitaksid head suhted inimestega, kes on sulle tähtsad.

Julgusta ka oma partnerit sõpradega aega veetma ja pea meeles, et sa ei tohiks kunagi oma abikaasa ja tema perekonna vahele astuda.

3. Tekib ootus, et kaaslane ei tee enam vigu

On üsna tavaline, et kui abiellutakse, tekib lootus ja pettekujutelm, et suhe on edaspidi ainult täiuslik. Tõde on see, et te mõlemad muutute ja kasvate ka abielu jooksul ja ilmselt teete ka vigu. Te olete kõigest inimesed.

4. Järgmise sammuga kiirustamine