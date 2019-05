Särgist sõbani, pottmütsist põlleni – ja kõik oma kätega!

Kaks aastat tagasi end rahvarõivakursusele «Särgist sõbani» kirja pannes mõlkus küll mõtteis, et läheks juubelilaulupeol lavale omaenda rahvarõivis, kuid soov selline komplekt saada tekkis juba hulk aega varem. Ise tegemisest ei osanud ma siis veel unistada. Suures õhinas alustasingi pool tosinat aastat tagasi sellest, et uurida, kust ja kuidas midagi soetada. Olemas oli ainult nähtavasti ema tikitud punaste lilledega valge põll. Uurisin raamatuid ja hakkasin internetist otsima ning rahvusliku käsitöö näitustel käima. Kõigepealt leidsin vöökuduja, siis läksin pottmütsi kursusele ja seejärel lasksin säärepaelad punuda. Avastasin ka triibukanga kuduja, kuid hiljem selgus, et nende triibud ei olnud õiget värvi.

Kuidas need mõned üksikud osad terviklikuks komplektiks kujundada? Just siis märkasin rahvarõivaste valmistamise kursuse «Särgist sõbani» Kehtna rühma kuulutust ja olin hetkega maha müüdud: see on täpselt see, mida praegu vaja!