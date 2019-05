Me ei saa küll täiesti kindlalt väita, et teame põhjust, miks su eks sulle pärast lahkuminekut kirjutab, aga viis, kuidas te lahku läksite, mängib siin olulist rolli.

Kui eks oli see, kes lahku minna tahtis, aga nüüd sulle kirjutab, võib põhjus peituda nii igatsuses kui ka süütundes. Psühholoog Samantha Rodman sõnab, et suure tõenäosusega mõtleb eks teie suhte peale ja lihtsalt igatseb sind. «Enamikel juhtudel kas romantilistel või seksuaalsetel põhjustel, aga mõnikord tahavad nad ka lihtsalt sõbrad olla,» selgitab ta.

Kui teie suhe lõppes halvasti või su eks tunneb, et lahkuminek oli tema süü, võib ta sulle kirjutada süütundest, et asjad teie vahel ära lahendada. Teine võimalus on, et kui liigute samades sõpruskondades, tahab su eks lihtsalt hästi läbi saada, et ebamugavustunnet vältida.

Kui sina olid see, kes suhte lõpetas, võib su eks kirjutada, et enda jaoks asjadesse selgust saada. «Suhtluse säilitamine võib olla ka sinu huvi katsetamine, et näha, kas te võiksite näiteks tagasi kokku saada või sõpradeks jääda,» selgitab terapeut Anna Poss.

Kui sa ei saa oma eksi kavatsustest aru ja tõesti tahad teada, siis on kõige parem lihtsalt küsida.

Kas vastata või ignoreerida?

Tea, et sul on õigus oma eksile mitte vastata, kui see mõjutab sinu heaolu. «Kui tunned hirmu või ärevust oma eksiga uuesti suhtlemise osas, või kui teie suhe oli vägivaldne, on sinu vaimse tervise seisukohast kõige parem mitte vastata,» selgitab terapeut.